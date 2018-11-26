Тюмень и Грозный вошли в Топ-10 городов с лучшим качеством жизни

Москва, , 10:49 — REGNUM Тюмень заняла первое место в рейтинге городов России с самым высоким качеством жизни, обогнав Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец «Российской газете».

По его словам, эксперты университета, составлявшие рейтинг, учитывали состояние дорог, работу ЖКХ и объем жилищного строительства, качество медобслуживания, развитие культуры и образования, работу городских властей, оценку населением удобства города для жизни, миграционные настроения и оценку жителями городов своего уровня дохода.

Зубец уточнил, что всего было исследовано качество жизни в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Эксперты изучали соцопросы и предоставленную Росстатом статистику.

Так, в Топ-10 городов с высоким качеством жизни вошли Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в октябре 2018 г. маркетинговое агентство Zoom Market по итогам опроса среди жителей России составило рейтинг самых пьющих городов страны.

Так, по мнению исследователей, самыми пьющими городоми России являются Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь. Санкт-Петербург расположился на одиннадцатой позиции, а Москва заняла шестнадцатое место в списке.

Читайте также: Опрос: Саратов — самый пьющий город России