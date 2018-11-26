Дольщики ЖК «Шишкин лес» получат жильё в компенсационном доме

Москва, , 10:48 — REGNUM Для дольщиков проблемного ЖК «Шишкин лес» из поселения Михайлово-Ярцевское в ТАО Москвы построят компенсационный жилой дом, сообщает 26 ноября сайт мэра Москвы.

Дом будет возведён за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2017−2020 годы, заявил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров. Участок под строительство расположен по адресу поселение Рязановское, поселок Фабрики имени 1 Мая. Жильё в новом доме получат и дольщики других проблемных объектов — в Щербинке на улице Мостотреста, владение 7 и улице Овражная, владение 3−8, корпус 3.

Ввод дома в эксплуатацию намечен на IV квартал 2021 года.

Работы на объекте ЖК «Шишкин лес» не ведутся около пяти лет. Застройщик планировал завершить работы ещё в 2011 году.