День оценщика: три главных фильма о профессии

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 27 ноября, в России отмечают День оценщика. В этот день в 1996 году Министерство труда и социального развития РФ утвердило квалификационную характеристику по должности «Оценщик». ИА REGNUM составило список фильмов, главными героями которых стали эксперты по оценке имущества.

«Лучшее предложение»

Главный герой фильма Вергилий Олдман — известный аукционист, продающий картины. Время от времени вместе со своим партнером он проворачивает аферы: подменивает особо ценные произведения искусства на качественные подделки, вводя в заблуждение и продавцов, и покупателей. Благодаря этому Олдман собрал уже целую галерею бесценных полотен и решил больше не рисковать. Однако напоследок таинственная женщина делает ему предложение, от которого сложно отказаться.

«Девятые врата»

Дин Корсо — один из лучших специалистов по поиску, оценке и скупке раритетных изданий. Он принимает от владельца крупнейшей в мире библиотеки оккультных книг необычный, но очень выгодный заказ: определить подлинность фолианта XVII века под названием «Девять врат в царство призраков», с помощью которого, по преданию, можно вызвать самого Люцифера. Дин отправляется в полное опасностей и тайн путешествие по Европе.

«Страховой оценщик»

Ной Рендер работает страховым оценщиком и нередко вступает в отношения со своими клиентками, потерявшими имущество в результате пожара или другого бедствия. Его жена Эра тоже не подарок — она киноцензор, а в свободное от работы время снимает порнографические фильмы. Однажды Ноа и Эра сдают свой дом семейной паре, с участием которой женщина снимает свой новый фильм для взрослых.

Несмотря на то, что уже несколько лет ведущие вузы России готовят кадры оценщиков, сейчас ощущается дефицит специалистов этой области на рынке нашей страны. Сегодня число квалификационных оценщиков достигает всего около 25 тысяч. Основная их деятельность связана с проведением анализа активов и определения средств, затраченных на их создание. Также определяют, сколько стоит поддержание активов в настоящее время, и какую прибыль они могут принести своему владельцу в будущем.

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