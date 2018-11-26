Студенты из Костромы провели «юридический квест» для школьников

Кострома, , 10:31 — REGNUM Юридический квест для школьников по мотивам «Гарри Поттера» провели студенты Костромского государственного университета, обучающиеся в юридическом институте им. Ю. П. Новицкого. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба вуза.

«Квест очень познавательный и интересный, поскольку проходит он в тематике любимого многими «Гарри Поттера». В игровой форме наши студенты показали ребятам, что необходимо знать законы и соблюдать их, рассказали о правах несовершеннолетних и, конечно же, об их обязанностях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание будущие юристы уделили ответственности несовершеннолетних. По итогам игры ребята собрали «Книги правовых заклинаний», которые содержат в себе важную информацию из разных отраслей права. Отмечается, что мероприятие поспособствовало повышению правовой грамотности школьников и вызвало у всех исключительно положительные эмоции.

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