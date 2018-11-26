База КНР может появиться на дне Южно-Китайского моря

Пекин, , 10:16 — REGNUM На дне Южно-Китайского моря в ближайшем будущем может появиться глубоководная база, принадлежащая Китаю. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, стоимость проекта, автором которого выступает Китайская академия наук, составляет $160 млн.

Отметим, что если проект будет реализован Китай станет обладателем первой в мире глубоководной базы. Ученые планируют использовать базу для различных исследований морских глубин.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября Китай сообщил о начале работы метеорологических станций наблюдения на трех рифах островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море.

Станции, которые будут предоставлять сведения о метеорологической обстановке для рыбаков региона Южно-Китайского моря, были оборудованы на рифах Юншу, Чжуби и Мэйцзи.

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