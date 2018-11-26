Понедельник, 26 Ноября 2018 года
11:30:28 МСК

База КНР может появиться на дне Южно-Китайского моря

Общество

31 октября Китай сообщил о начале работы метеорологических станций наблюдения на трех рифах островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море

Пекин, 26 ноября 2018, 10:16 — REGNUM  На дне Южно-Китайского моря в ближайшем будущем может появиться глубоководная база, принадлежащая Китаю. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, стоимость проекта, автором которого выступает Китайская академия наук, составляет $160 млн.

Отметим, что если проект будет реализован Китай станет обладателем первой в мире глубоководной базы. Ученые планируют использовать базу для различных исследований морских глубин.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября Китай сообщил о начале работы метеорологических станций наблюдения на трех рифах островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море.

Станции, которые будут предоставлять сведения о метеорологической обстановке для рыбаков региона Южно-Китайского моря, были оборудованы на рифах Юншу, Чжуби и Мэйцзи.

Читайте также: Китай создал три метеостанции на спорных островах в Южно-Китайском море

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить