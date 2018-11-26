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Пострадавший в резонансном ДТП на Урале мальчик пережил две операции

Общество

Его мать пришла в себя

Екатеринбург, 26 ноября 2018, 10:12 — REGNUM  Пострадавший в резонансном ДТП в центре Екатеринбурга ребёнок до сих пор находится в коме. Об этом в соцсетях заявил его отец.

По словам мужчины, мальчик пережил две операции. «Медикаментозную кому сейчас снижают до минимума. Ждем, когда сознание восстановится, и он проснется. Тут опять никаких прогнозов», — написал отец мальчика.

Отец и бабушка ребёнка теперь будут читать ему сказки, так как полагают, что таким образом выздоровление пойдёт быстрее. При этом, как пишет издание Накануне.Ru, мать ребёнка уже пришла в себя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло утром 14 ноября. Пострадали три человека (сильнее всего — ребёнок и его мать).

Водителю вменили покушение на убийство и отправили в СИЗО.

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