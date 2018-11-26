Москва заняла третье место в РФ по качеству жизни

Москва, , 10:09 — REGNUM В рейтинге городов по качеству жизни, составленном Финансовым университетом при правительстве РФ, первое место заняла Тюмень. Результаты исследования опубликовала 26 ноября «Российская газета».

Второе и третье места у Грозного и Москвы. Следом идут Казань и Сочи, также в десятке — Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут. Всего в списке 30 городов.

Критериями, по которым ранжировались города, были качество медобслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объём жилищного строительства, оценка работы городских властей, оценка населением удобства города для жизни, миграционные настроения, самооценка уровня своего дохода.

Сильной стороной Тюмени, занявшей итоговое первое место, стало стабильное место в десятке по всем показателям.

«Жители Грозного — фанаты своего города и очень высоко его ценят. Грозный занимает первое место в России по таким показателям как качество дорог, работа жилищно-коммунального хозяйства и объем строительства, по удобству города для жизни», — рассказал проректор университета Алексей Зубец.

Сильной стороной Москвы авторы исследования назвали «такие показатели как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения».