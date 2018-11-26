В Новосибирске студенток колледжа отчислили из-за бритья ног в метро

Новосибирск, , 09:58 — REGNUM Скандальная акция в метрополитене, которую устроили студентки педколледжа в Новосибирске, привела к их отчислению из учебного заведения.

Уточняется, что студентки-первокурсницы выложили видео, на котором бреют ноги в вагоне метро, в Instagram. Затем их вызвали на беседу к руководству колледжа. После общения девушки написали заявление об отчислении.

«Нам сказали, что вы нас позорите. Адекватные люди так делать не станут. Но ту девушку, которая нас снимала на видео, тоже принудили написать (заявление) по собственному», — цитирует НГС одну из отчисленных студенток Татьяну Т.

Она рассказала, что акцию девушки устроили 11 ноября. Они побрили ноги на глазах у пассажиров, чтобы привлечь подписчиков на свою страницу в соцсети. Уже 13 ноября студенток вызвали в кабинет руководства колледжа. Одна из первокурсниц утверждает, что их заставили написать заявление об отчислении, в противном случае им, якобы, обещали отчисление «с плохой характеристикой и проблемами с правоохранительными органами».

По данным портала, на видео присутствовала ещё одна студентка, которая «брила лицо». Однако ей удалось избежать отчисления. Она ушла на год в академический отпуск.

Добавим, в Новосибирском профессионально-педагогическом колледже эту ситуацию ИА REGNUM комментировать по телефону отказалась.