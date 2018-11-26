На модернизацию очистных сооружений Москвы направили свыше 60 млн рублей

Москва, , 11:41 — REGNUM В Москве в 2018 году на реализацию программы «Проект по модернизации и реконструкции очистных сооружений города Москвы» АО «Мосводканал» выделили 61 107 321,80 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федеральной целевой программы «Вода России».

Всего за время выполнении программы с 2012 года было получено субвенций на общую сумму 1 015 307 385,91 рублей. Как отметили в пресс-службе ФПЦ, реализация проекта с внедрением технологий удаления биогенных элементов на очистных сооружениях позволит исключить попадание в водные объекты загрязняющих веществ сверх установленных для АО «Мосводоканал» нормативов, а также повысить качество очистки сточных вод по биогенным элементам (азоту и фосфору). Кроме того, ожидается снижение эмиссии вредных веществ в атмосферу (по сероводороду) в 10−15 раз.

В результате реализации программы должны снизиться затраты на утилизацию осадков. Также планируется повысить эффективность очистки, в том числе по бактериальным загрязнениям, энергоэффективность очистных сооружений, продлить срок службы очистных сооружений и системы канализационных сетей и улучшение важнейших составляющих санитарного и биологического благополучия города.

«В результате реализации проекта проектная производительность каждого из блоков очистных сооружений увеличится на 1200 тыс м3/сут. Сокращение объёма сброса в поверхностные водные объекты загрязнённых сточных вод — на 677 326,64 тыс. куб. м/год. Сокращение сброса загрязняющих веществ на 75 029,04 тонн/год», — добавили в пресс-службе.

Отметим, субсидии выделяются предприятиям Москвы и Московской области в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах». В 2018 году получателем субсидий стало акционерное общество «Мосводоканал». Так, реализация проекта по модернизации и реконструкции очистных сооружений города Москвы рассчитана на 2011 — 2030 годы. Его стоимость составляет 60 518 009,73 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, протяжённость береговой линии Москвы-реки в черте города превышает 196 км. В настоящее время благоустроено 59 км. В развитии, обслуживании и регулировании объектов на реке принимают участие свыше 57 городских департаментов и организаций.

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