На Урале отдан под суд несостоявшийся номинальный директор трёх фирм

Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM В Екатеринбурге под суд отдан несостоявшийся номинальный директор трёх фирм. Внести свои данные в качестве руководителя он согласился после того, как ему предложили несколько тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Свердловской области.

27-летний гражданин «явно не предприимчивого склада» обратился в налоговую инспекцию в мае. Он представил три пакета документов, на каждую из фирм. Однако сотрудники налоговой заметили его неуверенность и стали задавать вопросы. Ответить на них человек не сумел. Это и вызвало подозрение, о чём были проинформированы правоохранительные органы.

Гражданину вменили предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Он сознался, что деньги ему предложил некий человек. Но назвал лишь его имя, других данных не оказалось. Пока это лицо не установлено. Материалы уголовного дела против него выделены в отдельное производство. А несостоявшемуся номинальному директору грозит крупный штраф, который в разы перекроет его одноразовый заработок.

Добавим, подобные случаи оформления фирм на номинальных директоров не редкость. В Тюмени один из граждан обратился по объявлению о такой вакансии и стал номинальным руководителем нескольких фирм. В мае 2018 года его отдали под суд.

А одна из жительниц Первоуральска за 2500 рублей стала учредителем нескольких фирм. После этого её пенсию уменьшили на 2500 рублей. По словам пенсионерки, к ней приехали неизвестные молодые люди и предложили заработать, что она и сделала, но в итоге лишь потеряла.