Концерт в поддержку рэпера Хаски собрал около 6 млн рублей

Москва, , 09:49 — REGNUM Рэпер Хаски, арестованный в Ростове-на-Дону, смог заработать на своем аресте около 6 млн рублей. Об этом 25 ноября журналистам радио «Говорит Москва» сообщил организатор концерта Илья Мамай.

Руководитель лейбла Booking Machine заявил, что были проданы все билеты на концерт в поддержку Хаски, который организовали рэперы Баста, Oxxxymiron и Noize MC. Мамай добавил, что вместимость концертной площадки «Главклуб» — 3 тыс. мест, при этом стоимость билетов начиналась от 2 тыс. рублей. Сами исполнители выступали бесплатно.

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Напомним, 22 ноября 2018 года суд принял решение арестовать рэпера Хаски на 13 суток, на него были составлены три административных протокола. Всё это время музыкант проведёт в спецприемнике города Усть-Лабинск.

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