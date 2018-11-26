Правительство Индонезии продолжает повышать уровень квалификации учителей

Джакарта, , 09:52 — REGNUM Правительство Индонезии при президенте Джоко Видодо продолжает повышать уровень квалификации учителей с помощью профессиональных программ сертификации и обучения, а также поощрять квалифицированных преподавателей работать в пограничных, отдаленных и обездоленных районах, сообщает Antaranews.

В офисе президента заявили, что выдача профессиональных сертификатов учителям увеличилась с 1642 миллионов в 2015 году до 1726 миллионов в 2017 году.

Кроме того, правительство также стремится повысить благосостояние учителей путем специальных пособий.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что учитель — источник вдохновения, герой, который в первую очередь учит своих учеников доброте.

Напомним, ежегодно 25 ноября в Индонезии отмечается День учителя.