Понедельник, 26 Ноября 2018 года
11:33:28 МСК

Правительство Индонезии продолжает повышать уровень квалификации учителей

Общество

25 ноября — День учителя в Индонезии

Джакарта, 26 ноября 2018, 09:52 — REGNUM  Правительство Индонезии при президенте Джоко Видодо продолжает повышать уровень квалификации учителей с помощью профессиональных программ сертификации и обучения, а также поощрять квалифицированных преподавателей работать в пограничных, отдаленных и обездоленных районах, сообщает Antaranews.

В офисе президента заявили, что выдача профессиональных сертификатов учителям увеличилась с 1642 миллионов в 2015 году до 1726 миллионов в 2017 году.

Кроме того, правительство также стремится повысить благосостояние учителей путем специальных пособий.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что учитель — источник вдохновения, герой, который в первую очередь учит своих учеников доброте.

Напомним, ежегодно 25 ноября в Индонезии отмечается День учителя.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить