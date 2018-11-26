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В Москве благоустроят Детский Черкизовский парк

Общество

Отмечается, что сейчас многие элементы парка устарели и «находятся в неудовлетворительном состоянии»

Москва, 26 ноября 2018, 09:42 — REGNUM  Работы по благоустройству Детского Черкизовского парка в Москве начнутся в 2019 году, сообщает 26 ноября сайт мэра Москвы.

Отмечается, что сейчас многие элементы парка устарели и «находятся в неудовлетворительном состоянии».

Концепция благоустройства разработана с учётом пожеланий жителей. Согласно проекту, детские площадки станут тематическими зонами с фигурами персонажей мультфильмов и игровыми комплексами. Также в парке появятся скейт-парк и памп-трек. Вдоль восточной границы зоны отдыха пройдёт велодорожка.

Комплексное благоустройство территории, занимающей 14 гектаров, начнётся в 2019 году.

Парк расположен у станции метро «Черкизовская» неподалёку от стадиона «РЖД-Арена».

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Парки и зоны отдыха Москвы
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