«Коктейль» из смога и тумана парализовал восемь автомагистралей Пекина

Пекин, , 09:40 — REGNUM Сильнейший туман над большей территорией востока и севера Китая вынудил закрыть для движения скоростные автомагистрали, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Видимость в большинстве районов в провинции Шаньдун на востоке Китая снизилась до менее, чем 200 метров. Десятки контроль-пропускных пунктов на большинстве магистралей были закрыты или резко ограничили пропуск автомобилей утром 26 ноября. Власти объявили второй по серьезности, «желтый» уровень погодной опасности в провинции из-за плохой видимости.

В Пекине в общей сложности восемь автомагистралей был закрыты из-за низкой видимости. Однако здесь наложился еще и фактор смога, которые еще сильнее усугубил из без того плохую видимость. К 9:00 по местному времени 26 ноября концентрация загрязняющих частиц M2.5 и PM10 в воздухе китайской столицы был на уровне 225 микрограмм и 129 микрограмм на кубометр соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный туман ограничил видимость до 50 метров в некоторых районах китайских провинций Цзянсу, Аньхой, Шаньдун, Хэбэй и Сычуань. Непогода продлится минимум до 27 ноября, предсказывают синоптики.

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