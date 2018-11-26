В России провели успешные испытания искусственного сердца

Новосибирск, , 09:38 — REGNUM Сотрудники новосибирского Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н. Мешалкина разработали искусственное сердце на основе дискового насоса и успешно испытали его на мини-пигах, сообщил РИА Новости представитель учреждения.

По его словам, наблюдение за животными показало, что устройство не оказывает разрушительного влияния на кровь и не способствует образованию тромбов, что создает предпосылки для его внедрения в медицинскую практику.

В настоящее время предстоит доработать конструкцию насоса, в том числе уменьшить сопротивление в подшипниках скольжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хирурги Новосибирского областного клинического кардиодиспансера продемонстрировали новый метод имплантации искусственного кардиостимулятора. Основывается новый метод, который получил название гисиальной стимуляции, на том, что электрические импульсы вызывают сокращение сердца почти идентичное природному.

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