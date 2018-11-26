Бесплатную диагностику рака прошли более 22 тыс. жительниц Москвы

Москва, , 09:30 — REGNUM В Москве продолжается бесплатное маммографическое обследование женщин. За время действиея пилотного проекта «Скрининг рака молочной железы» (с марта 2018 года) диагностику прошли более 22 тысяч женщин, сообщается на портале мэра Москвы.

За семь месяцев в ходе обследования злокачественные образования подтвердились у 100 москвичек, примерно у 60 из них — на ранней стадии.

Диагностика проводится среди женщин, которые находятся в группе риска. Это жительницы города в возрасте риска — от 50 до 69 лет, потому что в этом возрасте гормональная перестройка женского организма увеличивает риск развития рака молочной железы.

Диагностика рака проводится в восьми медицинских учреждениях Москвы. Акция «Скрининг рака молочной железы» продлится до 15 марта 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, свыше 118 тыс. москвичей приняли участие в программе по ранней диагностике онкологических заболеваний, которая проходила с 7 июля по 22 сентября 2018 года. Так, рак предстательной железы подтвердился у 40 мужчин. Среди женщин наличие предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников было выявлено в 229 случаях.

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