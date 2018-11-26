В Краснодарском крае продавщица остановила грабителя словами

Краснодар, , 09:24 — REGNUM В соцсетях набирает популярность видеоролик, в котором нерешительному грабителю Пете дает словесный отпор продавщица Лариса. Видео было опубликовано на YouTube-канале Plemash.

Случай произошел в одном из магазинов Краснодарского края. Грабитель, на голову которого была надета шапка с прорезью для глаз, вооружился арматурой. Он потребовал у продавщицы деньги, при этом угрожая разбить стекло у одной из витрин. Однако женщина заявила злоумышленнику: она знает, что его зовут Петя и если он это сделает, то ему придется убирать за собой самостоятельно. В итоге растерявшийся Петя остался в магазине один, не зная, что делать, чем даже вызвал жалость у пользователей соцсетей.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало видео из США, в котором уходящий от погони преступник был пойман своей же машиной. Когда мужчина попытался выйти из неё и скрыться от полицейских, автомобиль придавил его к стене ближайшего здания.

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