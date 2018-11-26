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В Перми разрабатывают программу для автоматизации судебной практики

Общество

Алгоритм позволит судьям ускорить формулирование мотивированной части судебного акта

Пермь, 26 ноября 2018, 09:23 — REGNUM  Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета разрабатывают программу, которая поможет судьям ускорить создание мотивированного решения и повысить точность этой работы. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба вуза.

В основе программы — алгоритм, при помощи которого судьи смогут двигаться по стадиям судебного разбирательства и последовательно фиксировать ход судебного процесса, а также записывать аргументацию обеих сторон. Результатом работы алгоритма станет текст мотивированного решения, что, как ожидают разработчики, позволит судьям быстрее и точнее формулировать мотивированную часть судебного акта.

Как пояснил доктор юридических наук, профессор ПГНИУ Сергей Поляков, право «подчиняется алгоритмам». Поэтому судьи не смогут сознательно или из-за непрофессиональной неграмотности «уйти с логического и нравственного пути в стихию произвола».

Программа получила название «Лазер». Её рабочая версия была представлена на IX Пермском конгрессе учёных-юристов. Разработчики планируют запуск программы в юридическую практику России не раньше 2020 года.

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