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Москвичам предложили жаловаться на неубранные сугробы

Общество

«Речь идет об обледеневших во дворе дорожках, кучах снега на обочинах дорог, неубранных сосульках, плохо отапливаемом подъезде и другом»

Москвичам предложили жаловаться на неубранные сугробы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сугробы на пути

Москва, 26 ноября 2018, 09:13 — REGNUM  Жители Москвы смогут пожаловаться на отсутствие уборки снега, неправильную противогололёдную обработку и неубранные сугробы на обочинах и остановках, сообщает 26 ноября сайт мэра Москвы.

Он информирует, что на портале «Наш город» стали активны «традиционные зимние темы».

«Речь идет об обледеневших во дворе дорожках, кучах снега на обочинах дорог, неубранных сосульках, плохо отапливаемом подъезде и другом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты должны в течение восьми рабочих дней ответить на каждое сообщение.

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Городское благоустройство
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