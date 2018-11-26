Снова иглы в клубнике: новозеландские фермеры говорят о банкротстве

Веллингтон, , 09:06 — REGNUM В супермаркете новозеландского города Джеральдин была обнаружена упаковка клубники, нашпигованной швейными иглами. Об этом пишет 26 ноября местный портал Newshub.

Отмечается, что указанный случай — второй с сентября месяца. В прошлый раз иглу в ягоде обнаружил житель столицы Новой Зеландии. Местные производители клубники предупреждают, что эффект подражания среди населения может обанкротить отрасль.

Читайте также: В США девочка начиняла иглами конфеты на Хэллоуин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 50-летняя супервайзер австралийской фермы Berry Licious как минимум семь раз вкладывала иглы в ягоды, предназначенные для реализации.

Читайте также: В Австралии работница фермы начиняла клубнику швейными иглами