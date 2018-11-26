ВСУ приведены в полную боевую готовность

Киев, , 08:52 — REGNUM Начальник генштаба вооружённых сил Украины Виктор Муженко отдал распоряжение привести в полную боевую готовность все части ВСУ, заявили 26 ноября в пресс-службе министерства обороны Украины.

«На основании решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении правового режима военного положения начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в боевую готовность «полная», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, после провокации Украины в Керченском проливе, в ходе которой корабли ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками, глава СНБО Александр Турчинов предложил ввести в стране военное положение на срок 60 дней. Инициативу поддержал президент Украины Пётр Порошенко. Последнее слово скажет Верховная рада, которая, по словам спикера Андрея Парубия, рассмотрит этот вопрос 26 ноября в 17:00 мск.

Читайте также: Верховная рада рассмотрит введение военного положения на Украине

Напомним, военное положение может стать причиной переноса президентских выборов на Украине, что выгодно, прежде всего действующему президенту Порошенко.

Читайте также: Президентские выборы на Украине могут перенести на осень — мнение