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ВСУ приведены в полную боевую готовность

Общество

Решение о военном положении на Украине должна утвердить Верховная рада

ВСУ приведены в полную боевую готовность
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Украинские силовики

Киев, 26 ноября 2018, 08:52 — REGNUM  Начальник генштаба вооружённых сил Украины Виктор Муженко отдал распоряжение привести в полную боевую готовность все части ВСУ, заявили 26 ноября в пресс-службе министерства обороны Украины.

«На основании решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении правового режима военного положения начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в боевую готовность «полная», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, после провокации Украины в Керченском проливе, в ходе которой корабли ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками, глава СНБО Александр Турчинов предложил ввести в стране военное положение на срок 60 дней. Инициативу поддержал президент Украины Пётр Порошенко. Последнее слово скажет Верховная рада, которая, по словам спикера Андрея Парубия, рассмотрит этот вопрос 26 ноября в 17:00 мск.

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Напомним, военное положение может стать причиной переноса президентских выборов на Украине, что выгодно, прежде всего действующему президенту Порошенко.

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Вооруженные силы Украины
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