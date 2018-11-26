О ЧП в пермской школе: «Пока не установлено умысла по причинению вреда»

Краснокамск, Пермский край, , 08:57 — REGNUM В Пермском крае создана спецкомиссия для проведения служебной проверки в школе Краснокамска. Восстанавливается картина произошедшего инцидента между детьми. В комиссию включены специалисты местного управления образования, министерства образования и науки Пермского края, комиссии по делам несовершеннолетних. Материалы дела переданы в отдел внутренних дел по Краснокамскому району и прокуратуру Краснокамского района. По результатам проверки будут приняты соответствующие управленческие решения. Должностные лица, в отношении которых будет установлено нарушение, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила корреспонденту ИА REGNUM в пресс-секретарь минобрнауки региона Ксения Хромко.

В ведомстве отметили, что 19 ноября в школе случился конфликт между учениками пятого класса. Случай произошёл на территории образовательного учреждения. По предварительным данным, дети на стадионе школы играли в снежки. Девочка попала снежком в одного из одноклассников, на что последний отреагировал, поставив подножку, и уронил девочку на снег. Пока не установлено умысла по причинению вреда и неприязненных отношений между участниками событий.

Сейчас в школе проводится работа с учениками и родителями класса, где случилось происшествие. Для урегулирования конфликта привлечены специалисты районного психологического центра «Компас» и муниципальной службы примирения. При согласии родителей пострадавшей, ей будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, ранее СМИ сообщали о травле девочки. В результате конфликта с одноклассниками во дворе школы ребёнок получил сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника. Мать пострадавшей девочки обратилась в полицию, хотя, как утверждает женщина, в образовательно учреждение на неё оказывали давление, чтобы она не писала заявления в правоохранительные органы. Представители школы заявили, что при обращении в полицию девочку поставят на учёт как соучастницу конфликта.

Примечательно, что сотрудники школы, заметив лежащую без сил в снегу девочку, помогли ей, завели в здание, а в дальнейшем ребёнок был отправлен на урок. Вечером у подростка, как утверждает мать, начались судороги и возникли головные боли. Пятерых мальчиков — участников конфликта вызвали к директору, в присутствии матери пострадавшей девочки один ребёнок начал оправдываться, что никого не били, а пинали только рюкзак, остальные мальчики молчали.

Между тем, женщина утверждает, что конфликт начали одноклассники. Они бросали снежки в дочь и её друга. Дети в ответ тоже бросили снежки. Тогда девочку стали бросать из рук в руки, она упала и ударилась головой об асфальт. Когда она попыталась убежать, то ей подставили подножку. Школьница упала и ударилась позвоночником. Когда подросток лежал и плакал, то один из обидчиков сказал: «Да она сдохла уже! Не дышит! Давайте уж трупик ногами добьём!».

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