Начиная с 26 ноября в Москве ожидается похолодание

Москва, , 08:45 — REGNUM В Московском регионе сегодня, 26 ноября, ожидается снег и местами гололедица. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По сведениям синоптиков, начиная с 26 ноября в столице России похолодает: дневная температура воздуха сегодня составит −3…−1 °С, ночью ожидается −9…−7 °С. Отмечается, что дневные и ночные температуры 27 и 28 ноября продолжат опускаться: днем 27 ноября столбики термометров в Москве опустятся до −5…−3 °С, ночью — до −11… −9 °С. Днем 28 ноября в Московском регионе похолодает до −7…−5 °С, ночью — до −13…−8 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили, что начало рабочей недели в Москве обещает быть пасмурным. Ожидается облачная с небольшими прояснениями погода.

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