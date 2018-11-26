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Жителям России рассказали о правилах проведения контрольных закупок

Общество

Роспотребнадзор при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в области защиты прав потребителей может провести контрольную закупку продукции и товаров (работ, услуг) «незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры»

Москва, 26 ноября 2018, 08:22 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) на своем сайте сообщила о правилах организации и проведения контрольной закупки при осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзора) за качеством продаваемого товара.

Данные правила, утвержденные постановлением правительства РФ от 21 ноября 2018 г., определяют требования к проведению мероприятия по контролю.

Так, теперь Роспотребнадзор при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в области защиты прав потребителей может провести контрольную закупку продукции и товаров (работ, услуг) «незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры».

«Контрольная закупка проводится теми же способами, которые применяются потребителями при приобретении товаров (работ, услуг) и совершении соответствующих сделок с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими продажу товаров (работ и услуг)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности будут приняты в случае выявления нарушений обязательных требований.

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Нарушения и защита прав потребителей
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