Новосибирская область встречает участников семинара по госнацполитике

Новосибирск, , 08:18 — REGNUM Известные учёные и эксперты, а также преподаватели МГУ имени М. В. Ломоносова проведут в Новосибирской области лекции в рамках обучающего семинара «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации». Мероприятие пройдет в Новосибирской области 27−29 ноября при поддержке регионального Правительства.

Семинар станет частью проекта по обучению специалистов, работающих в сфере межнациональных отношений, который реализуется Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова и Федеральным агентством по делам национальностей. С начала ноября обучающие семинары уже состоялись в Москве, Уфе, Екатеринбурге, Грозном и Санкт-Петербурге. Непосредственный исполнитель проекта — факультет государственного управления МГУ. В Новосибирской области мероприятие поддержало Правительство региона, на площадке которого пройдут лекции.

В настоящее время в Новосибирскую область для участия в семинаре прибывают руководитель Центра инновационного проектирования факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент Александр Воронов, заместитель директора по научной работе Института этнологии и антропологии РАН, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, доктор политических наук, профессор Владимир Зорин, заведующий кафедрой управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук, профессор Александр Полунов, а также другие участники мероприятия.

Семинар проводится для специалистов региональных и муниципальных органов власти из Новосибирской области и других субъектов Сибирского федерального округа, работающих в сфере культуры, образования, внутренней политики и межнациональных отношений. Министерство региональной политики Новосибирской области провело сбор заявок от муниципальных районов и городских округов: от нашего региона на участие в семинаре зарегистрировалось более 100 специалистов.

Участие в мероприятии бесплатное. Программа семинара включает в себя лекции и практические занятия, которые проведут преподаватели МГУ, известные учёные и эксперты. В ходе занятий слушатели познакомятся с правовыми основами государственной национальной политики, новейшими тенденциями и исследованиями в сфере межнациональных отношений, с вопросами конфликтологии, социологии, этноконфессиональной и интеграционной политики.

Семинар будет способствовать повышению знаний и компетенций специалистов региональных и муниципальных органов власти, работающих в сфере национальной, внутренней и социальной политики. После завершения семинара слушатели получат соответствующие сертификаты МГУ им. М. В. Ломоносова, подтверждающие прохождение обучения.