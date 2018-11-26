Число пострадавших от землетрясения в Иране выросло до 553 человек

Тегеран, , 08:03 — REGNUM Еще 40 пострадавших обнаружены в районах Ирана, пострадавших от сильного землетрясения, зафиксированного на ирано-иракской границе вечером 25 ноября. Об этом сообщает агентство Fars.

По сведениям иранских экстренных служб, на текущий час от разрушений, последовавших за подземными толчками, пострадали 553 человека. О погибших пока сведений нет. Отмечается, что в районы бедствия направляются бригады международной организации «Красный полумесяц».

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Ирана и Ирака вечером 25 ноября. Наиболее пострадала от толчков иранская провинция Керманшах. Здесь зафиксировали более 20 афтершоков. Занятия в школах и вузах 26 ноября были отменены.

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