«Покупка генеральской должности»? Скандал в Перми

Пермь, , 12:01 — REGNUM В Перми обсуждают ситуацию, связанную с заместителем руководителя управления ФССП по Пермскому краю — заместителем главного судебного пристава Ольгой Накаряковой. Ряд СМИ со ссылкой на портал «МБХ медиа» сообщил о мошенничестве, где чиновница признана потерпевшей: она перечислила крупную сумму денег за продвижение по служебной лестнице. Производство по уголовному делу приостановлено, отметил информресурс, ссылаясь на сообщение из прокуратуры, что надзорное ведомство намерено проверить как обоснованность приостановления уголовного дела о мошенничестве в отношении Накаряковой, так и квалификацию её действий — направленных на покупку генеральской должности ФССП.

Между тем в краевой прокуратуре корреспонденту ИА REGNUM заявили, что официальных комментариев по данному делу не давали.

«Каких-то официальных комментариев, тем более по такой категории дел, мы не давали. Я не знаю, откуда взялись какие-то там источники и кто ссылается на нас, но я вам официально заявляю, что от органов прокуратуры Пермского края таких комментариев из официальных источников не было», — отметила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Юлия Гайнанова.

Она также подчеркнула, что официальный комментарий возможен после официального запроса на имя прокурора Прикамья. В настоящее время ИА REGNUM подготовило такой документ и будет следить за развитием ситуации.

Информация по делу чиновницы и руководящего состава УФССП по Пермскому краю не осталась незамеченной в самом ведомстве. В пресс-службе судебных приставов сообщили ИА REGNUM, что мониторят информресурсы по поводу появившихся сведений о Накаряковой, и подтвердили, что уголовное дело о мошенничестве действительно возбуждалось. Сейчас ситуация обсуждается в управлении, и во второй половине 26 ноября последует официальный комментарий.

По данным информресурсов, событие, которое стало причиной возбуждения уголовного дела, развернулось осенью 2017 года. Во время рабочего дня Ольге Накаряковой на номер мобильного телефона позвонил мужчина, представившийся помощником директора ФССП России Новиковым, и сказал, что соединит с заместителем директора ФССП России Ольгой Помигаловой. Через несколько минут состоялся разговор с женщиной.

Речь шла об увольнении начальника УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова, в отношении которого якобы возбуждено уголовное дело. Далее женщина заявила о том, что при рассмотрении кандидатов на должность главы УФССП по региону выбор пал именно на Накарякову, но в личном деле есть документы, из-за которых чиновница может стать фигурантом уголовного дела. Собеседница предупредила, что разговор носит конфиденциальный характер: «о нём знают только губернатор Пермского края и директор ФССП России».

Заместитель руководителя управления ФССП по Пермскому краю — заместитель главного судебного пристава Ольга Накарякова призналась полиции, как согласилась с предложением женщины передать в фонд помощи губернатора Пермского края 400 тыс. рублей. Чиновница заняла деньги у местного бизнесмена и перевела мошенникам. Однако в то время женщина ещё не догадывалась, что именно с мошенниками имеет дело. После того как деньги были перечислены, Накаряковой сообщили, что в Пермь спецбортом прилетает замдиректора ФССП России Ольга Помигалова, и Накарякова поехала ее встречать. Встречи не состоялось, потому что никаких уголовных дел в отношении Кожевникова не возбуждалось, планов о его отставке не строилось. Имел место банальный обман, в который чиновница наивно поверила.

По словам заместителя главного судебного пристава Пермского края, звонившие лица были хорошо осведомлены о процессах и событиях, которые происходят в управлении, о её личной жизни. Разговор был в приказном тоне, что очень похоже на манеру общения сотрудников центрального аппарата ФССП России, с которыми ранее приходилось общаться. У неё не возникло подозрений, что разговор ведётся с мошенниками, отмечает «МБХ медиа».

Как сообщает информресурс, на расследование уголовного дела о мошенничестве ушёл год, однако лицо, которому могли бы предъявить обвинение, так и не установили. Ольга Накарякова проходила по делу в качестве потерпевшей. Этот момент вызвал у прокуратуры особое внимание.

Стоит отметить, согласно данным из открытых источников, в подобной ситуации летом 2017 года оказалась бывшая заместитель главы администрации Шадринска Курганской области Светлана Дахина. Мошенники также вели речь о продвижении по службе, а экс-чиновница перечислила 750 тыс. рублей. Впоследствии она написала заявление об увольнении с поста заместителя главы администрации Шадринска по социальным вопросам.

Добавим, Ольга Накарякова в настоящее время по-прежнему трудится в УФССП по Пермскому краю, находясь в должности заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю — заместителя главного судебного пристава Пермского края.