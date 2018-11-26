На улицах иракской Басры вновь проходят акции протеста

Басра, Ирак, 26 ноября 2018, 07:14 — REGNUM Акции протеста в иракской провинции Басра вновь возобновились, сообщает 26 ноября Kurdistan.ru.
Граждане вышли на улицы города с целью протеста против коррумпированной политики чиновников, массовой безработицы и ненадлежащим оказанием государственных услуг.
Напомним, манифестации в городе проходят с июля 2018 года. Жители протестуют против загрязненной воды от которой пострадали свыше 100 тыс. человек, 90 из которых погибли.
Кроме того, протестующие недовольны политическими лидерами региона и страны, требуя от них отставки. Некоторые активисты заявили о своем намерении провести референдум о независимости региона.
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