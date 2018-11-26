В Китае арестованы семь человек, обвиняемых в разливе химикатов в море

Фучжоу, Китай, , 06:48 — REGNUM Семь человек были арестованы в связи с химической утечкой, которая произошла 4 ноября в городе Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Шесть человек являются представителями компании Fujian Donggang Petrochemical Industry Co. Ltd. По их вине, предположительно, произошла утечка химического ароматического растворителя C9 при его погрузке в танкер в местном порту. Кроме того, четыре члена экипажа судна также попали под уголовное преследование. Из общего числа фигурантов, семь человек оказались арестованы.

В Китае в отношение человека, находящегося под уголовным преследованием, могут быть приняты такие меры, как домашний арест, задержание, арест или взятие под стражу.

Согласно проведенному расследованию, были нарушены правила безопасности при погрузке опасного вещества в танкер, что привело к утечке в общей сложности 69,1 тонны химикатов. Компания Donggang не сумела починить кран, который был сломан в результате подачи растворителя в танкерные хранилища.

Отметим, что о произошедшем 4 ноября ранее сообщало ИА REGNUM. Тогда по горячим следам были арестованы трое сотрудников компании Donggang и трое членов экипажа судна. Тогда, в результате инцидента, в госпиталь были доставлены 53 человека в связи с отравлением химическими веществами.

Читайте ранее в этом сюжете: Семь человек арестованы на востоке Китая в связи со сливом химикатов в море