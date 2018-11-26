На Урале стали меньше пить: рейтинг «Трезвой России»

Тюмень, , 07:20 — REGNUM Ямал оказался самым «пьющим» регионом в Уральском федеральном округе. Федеральный проект «Трезвая Россия» представил очередной доклад «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации — 2018», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что данный рейтинг поддерживает президент России Владимир Путин. Стратегической задачей этого исследования является «способствование повышению эффективности государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией».

Мало употребляющим алкоголь регионом в Уральском федеральном округе оказалась Тюменская область, занявшая седьмое место в рейтинге трезвости страны и набравшая 22, 52 балла. Далее по нисходящей идёт Свердловская область — 38 место и 36,15 баллов; Ханты-Мансийский автономный округ — 41 место и 36,58 баллов; Челябинская область — 49 место и 37,52 баллов; Курганская область — 62 место и 39,14 баллов; Ямало-Ненецкий автономный округ — 69 место и 40,34 баллов.

В целом по рейтингу, самыми трезвыми оказались республики Северного Кавказа — Чечня, Ингушетия, Дагестан. Самыми пьющими традиционно являются северные регионы — Чукотка, Магаданская область, Ненецкий автономный округ.

Напомним, согласно рейтингу «Трезвой России» самой пьющей в 2017 году среди регионов Уральского федерального округа была Курганская область с 41 баллом. Как видим, на Урале стали меньше злоупотреблять спиртными напитками.

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