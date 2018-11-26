Швейцарским фермерам не дадут «на рога»

Берн, , 05:51 — REGNUM Общенациональный референдум о материальной поддержке для владельцев рогатых коров и коз состоялся в Швейцарии. Предварительный подсчет голосов показал, что дополнительных субсидий от государства такие фермеры не получат, передает швейцарская вещательная компания RTS.

Против законодательной инициативы «За достоинство сельскохозяйственных животных» высказались более половины швейцарских кантонов и полукантонов. По правилам референдума, поддержать документ должно и большинство швейцарских избирателей, и большинство из 26 административных единиц.

Житель деревни Перрефитте Армин Каполь ранее основал движение защитников рогов у коров и коз. Фермеры, оставляющие своим животным рога, проигрывают конкуренцию с другими, так как рогатому скоту требуются более просторные стойла. Поэтому активисты выдвинули предложение о выплате таким хозяевам субсидий.

В настоящее время в Швейцарии лишены рогов до 90% коз и коров.

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