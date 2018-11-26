XII Китайская международная выставка садоводов 2019 пройдет в Гуанси

Пекин, , 05:31 — REGNUM Двенадцатая китайская международная выставка садоводов пройдет с декабря 2018 по май 2019 года в столице Гуанси-Чжуанского автономного района Китая городе Наньнине, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 44 китайских города и 19 городов стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также стран-участниц китайского инфраструктурного проекта «Нового шелкового пути» примут участие в выставке.

Мероприятие впервые будет проведено в регионе проживания этнических меньшинств, а также будет проводиться совместно Министерством жилья, городского и сельского строительства КНР, а также народным правительством Гуанси.

Отметим, что в настоящее время Китай особое внимание уделяет озеленению своих городов. При этом упор делается на озеленении промышленных городов вроде Пекина, где воздух находится в особенно загрязненном состоянии.

За сорок лет проведения реформы открытости, площадь зеленых насаждений в городах увеличилась с 110 тыс. га в 1981 году до более, чем 2,1 млн га в 2017 году. Теперь количество зеленых насаждений на душу населения увеличилось с 1,5 кв. метров до 14,01 кв. метров за аналогичный период.

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