Резкое похолодание и метели пришли в северные районы Поднебесной

Пекин, , 05:19 — REGNUM Холодный фронт накрыл ряд провинций на севере Китая и продержится несколько дней, принеся с собой падение температуры и снегопады, сообщает агентство Синьхуа.

Особенно сильно затронуты непогодой оказались Синьцзян-Уйгурский автономный район, Внутренняя Монголия, провинция Ганьсу и ряд районов северо-востока Китая. Ожидается, что температуры могут упасть в эти дни на 12 градусов Цельсия и продержаться как минимум до 27 ноября в компании с метелями, сообщили в Национальном метеоцентре Китая.

Менее резкое похолодание с падением температуры на от четырёх до восьми градусов ожидается районы к северу от реки Хуайхэ. В преддверии холодов, 24 ноября сильный смог окутал провинции Хэбэй, Шаньдун и Цзянсу.

Как сообщало ИА REGNUM, в уезде Дулань и Сайси-Монголо-Тибетском автономном округе провинции Цинхай прошли мощные снегопады. Район, известный, как «крыша мира» оказался заметен снегом.

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