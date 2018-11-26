Нижегородские власти объявили дорожный тендер на 3,6 млрд рублей

Нижний Новгород, , 05:10 — REGNUM Государственное казённое учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» объявило тендер по выбору подрядчика на строительство автомобильной дороги Ниэний Новгород — Шахунья — Киров на участке Неклюдово — Золотово в городе Бор Нижегородской области. Стоимость лота превышает 3,6 млрд рублей, аукцион пройдёт 14 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Работы победитель должен будет начать в январе 2019 года, а полностью завершить до 15 октября 2020 года. Контрактом также предусмотрена досрочная сдача. Начальная цена лота — 3 646 907 871 рубль. Участник аукциона должен иметь опыт реализации схожих контрактов за последние три года до даты подачи заявки, а стоимость такого исполненного контракта должна быть не менее 20% начальной цены контракта. Помимо этого, победитель должен будет привлечь к работам соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Проектом помимо дорог предусмотрено пять путепроводов, а также пункт оплаты. Продолжительность строительства — 27,5 месяца, работы планируются в четыре этапа.

Напомним, в июле 2018 года на встрече министра транспорта РФ Евгения Дитриха и главы Нижегородской области Глеба Никитина обсуждался вопрос реконструкции автодороги Нижний Новгород — Киров на участке Неклюдово — Золотово, которое планировали начать ещё в 2017 году.

Ранее нижегородские власти обратились к Владимиру Путину с просьбой выделить средства из федерального бюджета на реализацию проекта на условиях софинансирования. Инициатива получила одобрение, и до конца 2018 года планируется подписание госконтракта на дорогу протяжённостью 7,3 км. До 2021 года из федеральной казны на неё выделят свыше 3 млрд рублей.

По словам Глеба Никитина, реализация этого дорожного проекта позволит серьезно улучшить транспортную доступность на севере региона.

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