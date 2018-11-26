Застрявшие в Китае туристы вылетели в Хабаровск

Благовещенск, , 04:53 — REGNUM Самолет с туристами, застрявшими на китайском острове Хайнань, должен прибыть в Хабаровск днем 26 ноября. Об этом сообщает ГТРК «Амур».

В числе путешественников, с 22 ноября ожидающих вылета в Россию, находятся несколько десятков жителей Амурской области. В правительстве региона следят за событиями: контактируют с туроператором «Жемчужная река» и готовят письмо в Ростуризм с просьбой об оценке ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за поломки гидронасоса у самолета «ИрАэро» российские туристы, отдыхавшие на Хайнани, не смогли вовремя вернуться на родину. С заменой запчасти также возникли проблемы. Пассажиры отмененного рейса несколько дней провели в гостиницах.

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