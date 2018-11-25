Состояние раненной в Дагестане певицы оценивается как тяжелое

Махачкала, , 19:48 — REGNUM Состояние получившей огнестрельное ранение в Махачкале певицы Машидат Омарасхабовой оценивается как тяжелое. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

«Она (заслуженная артистка Дагестана Машидат Омарасхабова) находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии», — сказал источник.

По его словам, певица уже перенесла операцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в Махачкале неизвестный совершил вооружённое нападение на артистку Машидат Омарасхабову. Инцидент произошел возле дома певицы ночью, около 23:00 по местному времени.

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