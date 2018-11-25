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Полицейские со всей страны исполнили неофициальный гимн МВД в честь автора

Общество

Композитору Марку Минкову исполнилось бы 74 года

Москва, 25 ноября 2018, 19:11 — REGNUM  Сотрудники полиции со всей страны исполнили песню «Незримый бой» в честь дня рождения её автора, Марка Минкова. Об этом сообщила 25 ноября пресс-служба ГУ МВД РФ.

Сообщается, что в создании видеоклипа на песню, которая впервые прозвучала в телефильме «Следствие ведут ЗнаТоКи», приняли участие участковые уполномоченные полиции, кинологи, госавтоинспекторы, оперативники и представители других служб.

Сотрудники полиции исполняли песню сольно и с аккомпанементом на музыкальных инструментах и даже собирали целый оркестр. Из фрагментов всех этих выступлений был смонтирован один большой видеоклип, который был выложен на Youtube-канале МВД РФ.

Видеоролик посвящён композитору этой песни, Марку Минкову, которому сегодня исполнилось бы 74 года.

Напомним, что Марк Минков — советский и российский композитор, народный артист РФ. Он сочинил музыку к более, чем 60 кино‑ и телефильмам и множеству спектаклей. Песни на его музыку звучали в исполнении таких именитых звёзд советской и российской эстрады, как Алла Пугачёва, Лев Лещенко, Валентина Толкунова и других. Песня Минкова «Незримый бой» на стихи Анатолия Горохова была написана в 1971 году и с тех пор стала неофициальным гимном МВД.

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