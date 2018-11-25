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Названа дата прощания с писательницей Инной Вишневской

Общество

Театральный и литературный критик, литературовед, преподаватель Российского института театрального искусства (ГИТИС), профессор Инна Вишневская скончалась в Москве 24 ноября

Москва, 25 ноября 2018, 18:44 — REGNUM  26 ноября 2018 г. в Москве состоится прощание с писательницей и театральным критиком Инной Вишневской. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский в интервью РИА Новости.

По его словам, мероприятия пройдут в морге, расположенном на улице Россолимо.

Заславский добавил, что прах Вишневской, скончавшейся на 94-м году жизни после продолжительной болезни, будет позже захоронен на Востряковском кладбище.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, театральный и литературный критик, литературовед, преподаватель Российского института театрального искусства (ГИТИС), профессор Инна Вишневская скончалась в Москве 24 ноября.

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