Названа дата прощания с писательницей Инной Вишневской

Москва, , 18:44 — REGNUM 26 ноября 2018 г. в Москве состоится прощание с писательницей и театральным критиком Инной Вишневской. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский в интервью РИА Новости.

По его словам, мероприятия пройдут в морге, расположенном на улице Россолимо.

Заславский добавил, что прах Вишневской, скончавшейся на 94-м году жизни после продолжительной болезни, будет позже захоронен на Востряковском кладбище.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, театральный и литературный критик, литературовед, преподаватель Российского института театрального искусства (ГИТИС), профессор Инна Вишневская скончалась в Москве 24 ноября.

Читайте также: Ушла из жизни театральный критик Инна Вишневская