Американские и китайские СМИ укрепляют взаимодействие

Пекин, , 18:08 — REGNUM В Пекине, на встрече генерального директора Синьхуа Цай Минчжао с главой Associated Press Гэри Прюиттом подписан меморандум, продлевающий действие соглашения между двумя агентствами об обмене информацией и дружественном сотрудничестве, подписанное в 1972 году, сообщает 25 ноября китайская сторона соглашения.

Цай Минчжао констатировал, что все прошедшие годы сотрудничество между СМИ постоянно расширялось и укреплялось. Руководитель Синьхуа призвал к развитию взаимодействия в инновационных областях — новых медиа, применении технологий искусственного интеллекта, распространении информации об экономике и других сферах.

Прюитт в свою очередь указал на взаимодополняющий характер двух СМИ, заявив о готовности развивать сотрудничество.

Отметим, что всесторонние связи между КНР и США начали развиваться вслед за последовавшим в феврале 1972 года визитом в Пекин президента США Ричарда Никсона.