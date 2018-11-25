ВКС РФ нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков

Москва, , 16:40 — REGNUM По позициям членов незаконных вооруженных формирований, обстрелявших 24 ноября текущего года жилые районы сирийского города Алеппо химическими боеприпасами, нанесли удары самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщил сотрудникам СМИ официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, российская авиация поразила все цели в районе, где были сосредоточены позиции артиллерии террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные кварталы сирийского города Алеппо обстреляли боевики 24 ноября 2018 г. По последним данным, в результате обстрела пострадали 107 человек. Попавшие в торговые кварталы на улице Нил и районы Эль-Халидия и Эз-Захра снаряды содержали отравляющее вещество (предположительно, хлор).

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