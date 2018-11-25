В Калужской области стартовала акция «В Новый год – без долгов!»

Калуга, , 16:14 — REGNUM В Калужской области в преддверии новогодних и рождественских праздников стартовала акция «В Новый год — без долгов!». Акция продлится до конца декабря 2018 года, сообщила 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

По её словам, в России встречать Новый год без долгов — это давняя и добрая примета, поэтому стремление граждан рассчитаться со своими задолженностями в полной мере отвечает принципам деятельности судебных приставов.

В ходе акции «В Новый год — без долгов!» будет активизирована работа по информированию граждан об электронном сервисе судебных приставов «Банк данных исполнительных производств». Также, в рамках мероприятия запланированы рейды по неплательщикам, просветительские мероприятия для трудовых и учебных коллективов региона.

В частности, в Калуге будут созданы мобильные пункты судебных приставов в местах массового пребывания людей: в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в МРЭО ГИБДД, в торговых и развлекательных центрах, где граждане смогут не только узнать о наличии у себя задолженностей, но и на месте оплатить их с помощью платежных терминалов. Кроме того, калужане не только повысят свою правовую грамотность, а также узнают о последствиях при неуплаты долгов.

«В течение времени оставшегося до наступления Нового года судебные приставы «помогут» калужанам не забыть о долгах по алиментам, налогам, неоплаченным кредитам, административным штрафам, задолженностям за услуги ЖКХ, — сказала Любовь Скакун. — Напомню, что те, кто имеет неоплаченный долг, должен быть готов к тому, что представители закона могут наложить арест на его имущество, обратить взыскание на заработную плату, привлечь должника к административной и уголовной ответственности. Кроме того, приставами активно будет применяться временное ограничение права на выезд за пределы РФ. Так, на сегодняшний день 14,5 тысяч жителей Калужской области имеют действующий запрет на выезд за пределы страны, но к новогодним праздникам эта цифра может существенно возрасти».

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