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Около 30 авиарейсов задержаны в московских аэропортах

Общество

Изменения в расписании полётов произошли из-за непогоды в пунктах назначения

Около 30 авиарейсов задержаны в московских аэропортах
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В ожидании вылета. Шереметьево

Москва, 25 ноября 2018, 14:37 — REGNUM  28 авиарейсов задержано, а два отменено в аэропортах Москвы, сообщает сегодня, 25 ноября, портал «Яндекс.Расписание».

Больше всего рейсов задержано в аэропорту Шереметьево — 14 авиабортов здесь ожидают вылета. В Домодедово отменено 2 рейса и задержано 9. Во Внуково задержано 5 авиарейсов.

Изменения в расписании большинства авиарейсов произошло из-за штормового предупреждения, объявленного 25 ноября ГУ МЧС РФ в большинстве регионов Сибири, которые являются пунктами назначения авиабортов.

В результате разгула стихии в сибирских городах произошли нарушения и в работе автотранспорта, а в некоторых регионах нарушена подача электроэнергии в населённые пункты.

Напомним, что ранее задержка и отмена рейсов в московских аэропортах из-за непогоды произошла 23 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Непогода в Москве: отменены и задержаны десятки рейсов

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