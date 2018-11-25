«Молодежка ОНФ» провела акцию, приуроченную ко Дню матери

Москва, , 13:38 — REGNUM Команда «Молодежки ОНФ» организовала необычную акцию ко Дня матери. Накануне праздника, 24 ноября, молодые люди предложили жителям регионов отправить поздравительную открытку и свою фотографию своим мамам. По задумке организаторов, таким образом, каждый мог проявить внимание к самому близкому человеку и выразить ей свою любовь.

Мероприятия прошли в нескольких городах на территории крупных торговых центров, где установили брендированные ящики для писем. Рядом была организована тематическая фотозона, на которой желающие смогли сделать снимки, разместить их в социальных сетях, распечатать и отправить своим мамам. Для оперативной рассылки организаторы предоставили специально изготовленные конверты и красочные открытки с хэштэгом #почтадлямамы.

«Приятно видеть, когда люди совершенно разных возрастов с удовольствием пишут письма маме в другие города. Многие студенты месяцами не видят своих мам, и они были рады возможности отправить им весточку, тем более в таком необычном формате» — поделилась участница команды «Молодёжки ОНФ» в Свердловской области Юлия Итяйкина.

Более тысячи человек захотели порадовать любимого человека. Например, одна из участниц из Воронежа уже год не видела маму, живущую на Сахалине. Представители команды «Молодёжки ОНФ» пообещали доставить её поздравление вовремя.

«День Матери — по-настоящему всенародный и добрый праздник. Нашей акцией мы хотим напомнить всем о том, как важно заботиться и бережно относиться к своим близким, сохранять семейные ценности и традиции, независимо от жизненных обстоятельств», — рассказал руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2018 году праздник выпадает на 25 ноября.