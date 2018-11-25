Скончался актёр и мастер иллюзий Рики Джей

Лос-Анджелес, США, , 09:12 — REGNUM Ушёл из жизни актёр и иллюзионист Рики Джей. Об этом печальном событии сообщил 24 ноября The Hollywood Reporter.

«Он был единственным в своём роде. Мы никогда больше не увидим подобных ему», — сказал менеджер актёра Уинстон Симон.

Рики Джей скончался на 73-м году жизни в Лос-Анджелесе. О причинах смерти пока не сообщается.

Ричард Джей Поташ, более известный как Рики Джей, был экспертом по ловкости рук и иллюзиям. Широко известен карточными фокусами и экспериментами с памятью.

Снялся как актёр в в фильмах «Завтра не умрет никогда», «Ночи в стиле буги», «Престиж», в сериале «Секретные материалы» и многих других.

Принял участие как консультант-иллюзионист в фильмах «Престиж», «13 друзей Оушена», «Иллюзионист»