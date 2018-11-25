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Скончался актёр и мастер иллюзий Рики Джей

Общество

Ему было 72 года

Лос-Анджелес, США, 25 ноября 2018, 09:12 — REGNUM  Ушёл из жизни актёр и иллюзионист Рики Джей. Об этом печальном событии сообщил 24 ноября The Hollywood Reporter.

«Он был единственным в своём роде. Мы никогда больше не увидим подобных ему», — сказал менеджер актёра Уинстон Симон.

Рики Джей скончался на 73-м году жизни в Лос-Анджелесе. О причинах смерти пока не сообщается.

Ричард Джей Поташ, более известный как Рики Джей, был экспертом по ловкости рук и иллюзиям. Широко известен карточными фокусами и экспериментами с памятью.

Снялся как актёр в в фильмах «Завтра не умрет никогда», «Ночи в стиле буги», «Престиж», в сериале «Секретные материалы» и многих других.

Принял участие как консультант-иллюзионист в фильмах «Престиж», «13 друзей Оушена», «Иллюзионист»

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