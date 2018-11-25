WikiLeaks: Часть хакерских документов Integrity Initiative — подделка

Москва, , 08:35 — REGNUM Портал WikiLeaks пришел к выводу, что часть выложенных хакерами из группы Anonymous документов, которые якобы принадлежали британскому проекту Integrity Initiative, сфальсифицирована. Соответствующее сообщение было опубликовано накануне, 24 ноября, в Twitter-аккаунте WikiLeaks.

Речь идёт о документах, опубликованных некой группой хакеров Anonymous на портале cyberguerrilla.org. Якобы эти документы принадлежат британской организации Integrity Initiative, которая утверждает, что занимается борьбой с «пропагандой и дезинформацией». Документы, в частности, содержат инструкции по «противодействию российской дезинформации».

В WikiLeaks однако считают, что часть выложенных документов попросту сфальсифицирована. Более того, выложены они на портале, который якобы часто используют «российские государственные хакеры».

Однако какие именно бумаги сфальсифицированы, в чем признаки фальсификации, и как они были установлены, WikiLeaks не уточняет.

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