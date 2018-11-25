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В колониях строгого режима нашли новые места для бывших силовиков

Общество

ФСИН решила проблему нехватки мест для осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов

Москва, 25 ноября 2018, 07:23 — REGNUM  Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отчиталась о ликвидации дефицита мест в местах лишения свободы для бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает РБК.

Напомним, что в середине ноября заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что в колониях строгого режима наблюдается дефицит мест для бывших сотрудников правоохранительных органов. Максименко отметил, что связано это прежде всего с усилением борьбы с коррупцией в России.

Теперь во ФСИН заявили, что предприняли соответствующие меры для решения этой проблемы и в колониях строгого режима были созданы дополнительные места для осужденных экс-сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время в колониях строгого режима числятся 7383 осужденных из числа бывших работников судов и правоохранительных органов. Всего же имеется 9509 мест для подобной категории заключенных.

Также по данным ФСИН в исправительных учреждениях России наказания отбывают 11,5 тыс. бывших сотрудников судов и силовиков.

По состоянию на 1 ноября 2018 года в России числятся 571 тыс. заключённых, которые содержатся в 707 исправительных колониях.

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Происшествия в местах лишения свободы
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