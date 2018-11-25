В Приморье уволены ещё два высокопоставленных чиновника

Владивосток, , 06:45 — REGNUM Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко освободил от занимаемых должностей ещё двух высокопоставленных чиновников администрации региона. Уволены вице-губернатор, курирующий вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства, земельных и имущественных отношений, транспорта и дорожного хозяйства, Алексей Немков и руководитель департамента градостроительства Максим Веденёв, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщается на официальной странице в Инстаграм администрации Приморского края, Максим Веденёв лишился поста из-за того, что допустил частичное разграбление долгостроя на улице Грибоедова 46 во Владивостоке.

«Месяц прошёл вы ничего не сделали. Вы как оцениваете свою работу? Так работать не получится, во всяком случае, здесь и сейчас. Таких людей близко нельзя держать во власти», — заявил Олег Кожемяко на встрече с Максимом Веденёвым.

https://www.instagram.com/p/Bqjt_-piXL3/

Как сообщало ИА REGNUM, вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, курирующий вопросы здравоохранения, социальной сферы, физкультуры и спорта, 24 ноября сообщил о том, что уходит в отставку.