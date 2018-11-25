Власти Вьетнама приговорили гражданку РФ к 18 годам тюрьмы

Ханой, , 05:49 — REGNUM Гражданка России Галина Николаенко должна провести 18 лет в тюрьме за распространение наркотиков. Такое решение вынес суд Вьетнама, сообщают вьетнамские издания Thanh Nien и Vietnam moi.

В документах суда говорится, что женщину задержали в январе. Она получила посылку из Германии, в которой было около 700 г наркотиков.

Николаенко пояснила, что мужчина по имени Николай, с которым она ранее познакомилась во Вьетнаме и общалась по сети, просил её оставить посылку в урне возле одного из ресторанов.

Свою вину женщина признала, но заявила, что не знала о содержимом посылки и оказалась обманута.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде на скамье подсудимых оказался гражданин России, которого обвинили в попытке растления 10-летней девочки. Злоумышленника задержали несколько дней назад после того, как ребенок рассказал матери о непристойной переписке, которую вел с ней мужчина.

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