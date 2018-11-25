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Правитель Дубая взял на себя расходы потерявшей мать гражданки РФ

Общество

Больница потребовала за лечение женщины 230 тыс. долларов

Правитель Дубая взял на себя расходы потерявшей мать гражданки РФ
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Вид на Дубай. ОАЭ

Дубай, ОАЭ, 25 ноября 2018, 04:07 — REGNUM  Расходы российской туристки, мать которой скончалась во время поездки в Дубай, взял на себя правитель эмирата, премьер-министр ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль Мактум. Об этом сообщает местная газета Gulf News.

Аль Мактум принял решение оплатить расходы женщины на лечение покойной матери, доставку тела в Россию, а также авиаперелет на родину вместе с детьми. По данным издания, больница выставила за лечение счет около $230 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Тамбовской области отдыхала в Дубае с матерью и двумя дочерьми. Пожилая женщина попала в больницу и, несмотря на усилия местных врачей, умерла.

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