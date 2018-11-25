Правитель Дубая взял на себя расходы потерявшей мать гражданки РФ

Дубай, ОАЭ, , 04:07 — REGNUM Расходы российской туристки, мать которой скончалась во время поездки в Дубай, взял на себя правитель эмирата, премьер-министр ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль Мактум. Об этом сообщает местная газета Gulf News.

Аль Мактум принял решение оплатить расходы женщины на лечение покойной матери, доставку тела в Россию, а также авиаперелет на родину вместе с детьми. По данным издания, больница выставила за лечение счет около $230 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Тамбовской области отдыхала в Дубае с матерью и двумя дочерьми. Пожилая женщина попала в больницу и, несмотря на усилия местных врачей, умерла.

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