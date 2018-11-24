Более 100 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Париж, , 22:48 — REGNUM Во Франции в акциях протеста приняли участие более 100 тыс. человек. Об этом, как передает BFMTV, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

«106,3 тыс. человек приняли участие в акции «желтые жилеты» в субботу во Франции», — сказал Кастанер.

По его словам, всего во время протестов в стране были задержаны 130 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября во Франции прошла акция «желтые жилеты», участники которой выступают против повышения цен на топливо.

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